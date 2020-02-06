Архангельск, , 12:02 — REGNUM В Архангельской области снижается безработица. Об ИА REGNUM сообщили в Архстате.

К началу года в регионе были официально зарегистрированы в органах службы занятости населения в качестве безработных 8,7 тыс. человек, или 1,5% к численности рабочей силы. По данным статистики, за год число безработных сократилось почти на 2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России безработными числятся более 660 тысяч человек. При этом количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составляет 1,4 млн единиц.