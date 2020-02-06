Самара, , 11:59 — REGNUM Программный комплекс, способный спрогнозировать урожайность посевов, разработали в Самаре. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Самарского университета.

По сообщению пресс-службы ведомства, «электронный агроном» поможет сельхозпроизводителям улучшить урожайность, поскольку система использует геоинформационные технологии точного земледелия и данные дистанционного зондирования Земли.

Отмечается, что исследования ведутся вместе с АО «Самара-Информспутник» при поддержке областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По словам одного из разработчиков системы, доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета Андрея Чернова, благодаря этой разработке аграрии уже сейчас имеют полную актуальную картину сельскохозяйственных посевов, поэтому могут увеличить точность и эффективность использования ресурсов.

Отмечается, что площадь одновременно анализируемых посевов может достигать от ста до одного миллиона гектаров.

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