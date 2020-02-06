Москва, , 11:54 — REGNUM По данным Газпрома, за 9 месяцев 2019 года у компании сократились поставки газа в Турцию в годовом исчислении на треть, до 11,79 млрд кубометров. Но это никак не связано с разведочным бурением Турции на шельфе Кипра, до добычи и тем более до экспорта газа с кипрских месторождений пока ещё очень далеко, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Просто у Газпрома сократились поставки газа по итогам 9 месяцев 2019 года в целом в Европу (на 9% в годовом исчислении до 108,43 млрд кубометров), а факторы тут разные, в том числе необычно тёплая осень.

Пока Турция ведёт только геологоразведку на шельфе Кипра. Напомним, что ещё в 2011 году в Средиземном море было открыто месторождение природного газа, которое назвали «Афродита», находится оно в исключительной экономической зоне Кипра и частично Греции.

В том же году, когда месторождение было открыто, его запасы газа оценивались в 220−230 млрд кубометров, но в последующие годы оценка снизилась, и уже в начале 2019 года Exxon Mobil оценила запасы этого месторождения примерно в 140 млрд кубометров.

Турция пока только направила три геологоразведочных судна на шельф Кипра, да и те могут подпасть под санкции США и Евросоюза, так что пока никто не подтвердил, есть ли там действительно такие большие запасы газа или эта цифра сильно завышена.

А так как запасы даже не подтверждены, соответственно, никакой добычи газа там не ведётся, следовательно, эта геологоразведка, которую Турция пытается проводить на шельфе Кипра, никак не может повлиять ни на позиции Газпрома в Европе, ни на совместный проект России и Турции «Турецкий поток», первая нитка которого уже введена в эксплуатацию.

Что касается позиции России по вопросу о праве Турции на добычу газа на Кипре, то такую позицию может сформулировать либо президент России, либо МИД, но ни Владимир Путин, ни МИД РФ пока на эту тему не высказывались.

Хотя в этом году «на полях» международного экономического форума в Давосе глава турецкого МИДа Мавлют Чавушоглы сообщил в интервью, что Турция рассчитывает на сотрудничество с Россией в разработке газовых месторождений на кипрском шельфе. Однако это заявление турецкого министра иностранных дел, сделанное неофициально, осталось без комментариев российскими официальными лицами.

В любом случае, для России важно, чтобы Турция оставалась нашим стратегическим партнёром, в том числе и на газовом рынке, но также важно не испортить отношений с Евросоюзом, как крупнейшим покупателем российского газа, поэтому российские власти пока, видимо, воздерживаются от заявлений на эту довольно щекотливую тему», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки российского газа в Турцию в 2019 году сократились на 40% по сравнению с предыдущим периодом.

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