Москва, , 11:37 — REGNUM Поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Москвы от предприятий и организаций IT-отрасли увеличился до 140,1 млрд рублей — на 15,4% больше, чем в 2018 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте финансов Москвы.

В департаменте отметили, что сфера занимает лидирующие позиции по росту отчислений. Так, поступления по налогу на прибыль за год увеличились на 22,1%, по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) — на 14,7%.

«Правительство Москвы выступает одним из крупнейших потребителей высокотехнологичных продуктов и услуг. В 2020 году на финансирование государственной программы «Развитие цифровой среды и инноваций» запланировано выделение 114,2 млрд рублей», — заявила глава департамента Елена Зяббарова.

По её словам, деньги будут направлены на мероприятия по формированию городской цифровой среды.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидается рост поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 9−10%.

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