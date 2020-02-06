Москва, , 11:29 — REGNUM Финальные этапы пятой Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) среди школьников и студентов стартуют 6 февраля и продлятся до 19 апреля. Соревнования пройдут в 13 городах России в командном формате: участники будут решать актуальные технологические задачи, используя реальное оборудование.

В финалах примут участие около 1200 школьников и 250 студентов, показавших лучшие результаты в заочных турах. Заключительные очные этапы примут площадки в Великом Новгороде, Владивостоке, Иннополисе, Иркутске, Казани, Королеве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Сочи, Томске и Тюмени.

Олимпиада Кружкового движения НТИ — первая российская командная инженерная олимпиада для школьников и студентов, которая проводится Кружковым движением НТИ, Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Российской венчурной компанией (РВК) в партнерстве с крупнейшими вузами и технологическими компаниями. В 2019/20 учебном году олимпиада проходит по 30 инженерным направлениям. На треки для учеников 8−11 классов и студентов зарегистрировались более 61 000 участников из 85 регионов России.

Самыми популярными профилями олимпиады среди школьников стали «Информационная безопасность», «Большие данные и машинное обучение» и «Инженерные биологические системы: Геномное редактирование». Победа в 16 из 30 направлений принесет будущим абитуриентам 100 баллов ЕГЭ по одному из профильных предметов и возможность поступить в ведущие технические вузы России.

В треке для студентов бакалавриата и специалитета больше всего заявок собрали профили «Умный город», «Автоматизация бизнес-процессов» и «Интеллектуальные робототехнические системы». Победители смогут поступить на бюджетные места в магистратуру престижных российских университетов, а также пройти стажировку в научных лабораториях и крупных инженерных компаниях.

«Олимпиаде Кружкового движения НТИ исполняется пять лет — это первый, но серьезный юбилей. Соревнования начинались с четырех профилей и 2000 участников, а в 2019/20 году у нас уже 30 направлений и больше 61 000 заявок от старшеклассников и студентов, в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей» и «Платформой НТИ» запустили юниорский трек, который привлек огромное внимание школьников. Олимпиада входит в список РСОШ и дает преимущества при поступлении в вузы, впечатляет география очных этапов: от Сочи до Владивостока. Задачи становятся все сложнее и отвечают запросам ведущих технологических компаний в поле прорывных технологий. Сегодня олимпиада помогает вовлекать в проекты Кружкового движения школьников и студентов со всей России и из-за рубежа. Мы ставили перед собой амбициозные цели и достигли их, но это только начало», — подчеркнул лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

В финалах участники Олимпиады Кружкового движения НТИ решают задачи, максимально приближенные к реальным вызовам. В этом году школьники и студенты будут синтезировать квантовые точки и создавать молекулярные комплексы для медицинской диагностики, разрабатывать интерфейсы для общения людей, лишенных возможности говорить и двигаться, займутся защитой «умного дома» от хакерских атак, предложат методы поиска лесных пожаров по спутниковым снимкам, будут программировать роботов-спасателей, проектировать ситифермы для производства пищи в неблагоприятных условиях, запускать беспилотники, собирать роботов для выполнения задач на морском дне и других планетах и многое другое.

Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы проводится Кружковым движением НТИ, АСИ, РВК с 2015 года. Сейчас олимпиаду поддерживают «Аэрофлот», благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», «Ростелеком», «1С», ФИОП РОСНАНО, «Газпромнефть», Movavi, ОАК, «Сухой», Bayer, «Роскосмос».

Вузами-организаторами олимпиады выступают Московский политехнический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Томский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет и Университет Иннополис. Образовательными партнерами являются образовательный центр Maximum и онлайн-школа «Фоксфорд».

В рамках основного трека олимпиады для школьников 8−11 классов проходят соревнования по 30 инженерным направлениям, победа в 16 из которых дает 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету и возможность поступления в ведущие технические вузы России. С 2018 года в рамках Олимпиады Кружкового движения НТИ проводится студенческий трек, победители которого получают возможность поступить в магистратуру престижных университетом страны, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях инженерной отрасли. В 2019/20 учебном году в партнерстве с АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Платформа НТИ» впервые прошла Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior, в которой приняли участие почти 23 000 школьников 5−7 классов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение».

Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов «Олимпиада НТИ», проектные школы и хакатоны «Практики будущего», всероссийская акция «Урок НТИ», система массового обучения, аттестации и трудоустройства наставников молодежных проектов «Академия наставников», фестивали идей и технологии RUKAMI, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете», цифровая платформа управления талантами, проекты «Россия — страна мореходов XXI века», «Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике» и др.