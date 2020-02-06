Москва, , 11:29 — REGNUM Цифры по поставкам энергоносителей из России в США показывают, что, несмотря на санкции и новую холодную войну, экономика и торговля живет своей жизнью, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя второе место РФ по поставкам энергоносителей в Америку.

«Сумма ежемесячных поставок в США, а это, совсем грубо, $1 млрд, конечно, небольшая и для российских нефтяников, и для американцев, которые, как всем известно, активно развивают свой сланец и вышли на первое место в мире по объемам добычи.

Американские инвестиционные фонды покупают акции российских нефтяных компаний, получают по ним дивиденды, которые выплачиваются, в том числе, из прибыли, заработанной на американском рынке.

Новость однозначно хорошая. Торговать лучше, чем вводить торговые барьеры и воевать», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре 2019 года поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире. Первое место у Канады — 136,5 млн баррелей, третье — у Мексики (17 млн баррелей).

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