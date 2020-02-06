Москва, 6 февраля 2020, 11:29 — REGNUM Цифры по поставкам энергоносителей из России в США показывают, что, несмотря на санкции и новую холодную войну, экономика и торговля живет своей жизнью, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя второе место РФ по поставкам энергоносителей в Америку.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия в октябре 2019 года поставила в США 20,9 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, заняв второе место в мире. Первое место у Канады — 136,5 млн баррелей, третье — у Мексики (17 млн баррелей).
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