Уфа, , 11:35 — REGNUM Аукцион по подбору подрядной организации на строительство нового корпуса уфимского санатория «Салют» состоится в Башкирии. Об этом 6 февраля сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, аукцион начнется 6 февраля. В санатории «Салют» будет расположен реабилитационный центр для детей с особенностями развития. В здании будет размещены 100 койко-мест для постоянного пребывания. Кроме этого, 250 детей смогут каждый день посещать дневной стационар центра.

По словам главы Башкирии, проектировщики получили задание сделать здание санатория ярким и современным, чтобы оно могло понравиться детям.

Отмечается, что строительство санатория начнется уже в текущем году.

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