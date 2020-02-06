Саратов, , 11:28 — REGNUM Электронный аукцион, на котором должны были выбрать застройщика для дворца водных видов спорта Саратова, отменён. В карточке тендера на сайте госзакупок размещён соответствующий приказ за подписью директора ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства», но без объяснения причин. В то же время 3 февраля 2020 года объявлены новые торги с тем же лотом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тендер с начальной ценой 374 183 376,22 рубля разместили 29 января 2020 года.

«На основании части 1 статьи 36 Федерального закона от 5 апреля 201З года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказывают отменить электронный аукцион», — отмечается в документе за подписью Олега Князева, который занимает пост директора ГКУ с конца августа 2019 года.

Между тем 3 февраля 2020 года это же ведомство объявило аукцион с тем же лотом и той же начальной ценой. Заявки по нему принимаются до 11 февраля 2020 года.

В документации уточняется, что на строительство направят средства бюджета Саратовской области и субсидии из федерального бюджета. Выполнить работы должны до 30 октября 2020 года.