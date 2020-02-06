Саратов, 6 февраля 2020, 11:28 — REGNUM Электронный аукцион, на котором должны были выбрать застройщика для дворца водных видов спорта Саратова, отменён. В карточке тендера на сайте госзакупок размещён соответствующий приказ за подписью директора ГКУ Саратовской области «Управление капитального строительства», но без объяснения причин. В то же время 3 февраля 2020 года объявлены новые торги с тем же лотом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Тендер с начальной ценой 374 183 376,22 рубля разместили 29 января 2020 года.
Между тем 3 февраля 2020 года это же ведомство объявило аукцион с тем же лотом и той же начальной ценой. Заявки по нему принимаются до 11 февраля 2020 года.
В документации уточняется, что на строительство направят средства бюджета Саратовской области и субсидии из федерального бюджета. Выполнить работы должны до 30 октября 2020 года.