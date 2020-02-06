Ноида, , 11:23 — REGNUM 5 февраля в Ноиде (штат Уттар-Прадеш) состоялась встреча представителей ассоциаций автопроизводителей Южной Кореи и Индии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автопроизводителей (KAMA).

В рамках встречи представители двух стран договорились развивать сотрудничество в сфере водородной экономики.

Известно, что в ноябре прошлого года представители ассоциаций подписали меморандум о взаимопонимании, нацеленный на систематизацию сотрудничества в данном направлении.

Отмечается, что в рамках встречи глава KAMA Чон Ман Ги пригласил индийских коллег принять участие в выставке H2 Mobility и Energy Show, которые состоятся в Кояне в марте текущего года, а также отметил важность скорейшего распространения в Индии водородных автомобилей, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.