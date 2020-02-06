Уфа, , 11:22 — REGNUM Сразу два предприятия в Башкирии получили право на экспорт товаров в Китай. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства.

По сообщению пресс-службы ведомства, главное таможенное управление КНР аттестовало ООО «Элеватор» и ООО «Чишминский МЭЗ».

Эти маслоэкстракционные заводы теперь могут поставлять в Китай подсолнечное масло, рапсовые шрот и жмых.

Отмечается, что всего в России прошло аттестацию 37 таких заводов.

По предварительным данным, в прошлом году Башкирия экспортировала 300 тысяч тонн продукции на сумму порядка 103,9 млн долларов. Это на 27,6 млн долларов больше показателя 2018 года.

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