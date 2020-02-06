Ташкент, , 11:10 — REGNUM Кипрская копания планирует инвестировать $200 млн в ОАО «Самаркандкимё» (Самаркандский химический завод). Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики от 5 февраля, опубликованном в национальной базе данных законодательства республики.

Компания Ferkensco Management Limited выкупит 100% акций завода по нулевой стоимости и возьмет на себя инвестиционные обязательства. В частности, на базе предприятия планируется создать 500 рабочих мест.

После модернизации завод будет выпускать около 600 тыс. тонн удобрений в год. Объект планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году.

Отметим, 3 апреля 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которое предусматривает приватизацию химических предприятий республики, в том числе ОАО «Самаркандкимё».