Сеул, , 10:58 — REGNUM В 2019 году импорт в Южную Корею 1 825 наименований продуктовых товаров общим весом 18,6 млн тонн из 168 стран мира оценивается в 32,8 трлн вон (~$28,1 млрд). Сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю качества продуктов и лекарств.

Согласно опубликованным данным, больше всего товаров Южная Корея импортировала из США (6,78 млрд), за ними следуют Китай (~$4,71 млрд), Австралия (~$2,46 млрд), Вьетнам (~$1,21 млрд), Россия (~$878,54 млн).

По объёму импорта первое место занимают США (4,83 млн тонн). За ними следуют Австралия (3 млн тонн), Китай (3 млн тонн), Бразилия (860 тыс. тонн), Таиланд (840 тыс. тонн).

Отмечается, что импорт замороженной сельди увеличился на 362,1%, молока — на 182%, плавленного сыра — на 129,5%, продуктов из рыбы —на 102,2%, продуктов из сои — на 83,2%.

Импорт из США вырос на 3,4%, однако из Китая, напротив, сократился на 1,6%, из Японии — на 23,6%.

В частности, импорт лука и замороженных кальмаров из Китая упал на 57,9% и 32,2% соответственно, а пива и сакэ из Японии — на 41,2% и 37,6% соответственно.