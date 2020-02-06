Москва, , 10:34 — REGNUM Госрасходы в России почти не оказывают того позитивного влияния на экономический рост, которого от них ждут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 февраля заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев.

«Главная причина тут заключается как в завышенных ценах, по которым покупают товары и услуги, так и в отсутствии единого централизованного подхода к выделению приоритетных направлений развития, — сказал эксперт. — Экономическая стабильность также не способствует экономическому росту. Это вообще взаимоисключающие понятия. Скажем, США, чей рост многие сегодня приводят в пример, достигли его ценой 4-процентного дефицита бюджета, в то время как руководство РФ выступает активно против любых «разбалансировок». Не говоря уже о том, что активное подавление инфляции возможно лишь ценой сокращения общего спроса, а значит, и всей экономики в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованному 28 января докладу Минэкономразвития «Картина деловой активности. Январь 2020 года», рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,4%, что на 0,1% выше, чем предполагалось в прогнозе.