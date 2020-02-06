Сеул, , 10:37 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали самый низкий показатель профицита платёжного баланса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году профицит платёжного баланса страны составил 59,97 млрд, что является самым низким показателем за последние семь лет. Тем не менее, профицит сохраняется на протяжении 22 лет подряд с 1998 года.

Специалисты отмечают, что спад показателя связан с вялыми темпами роста мировой экономики, натянутыми отношениями между США и Китаем, а также вялым экспортом полупроводников.

В 2019 году экспорт товаров из Южной Кореи сократился на 10,3%, до 561,96 млрд, а импорт — на 6%, до 485,11 млрд.

Профицит товарного баланса сократился на 33 млрд, до 76,8 млрд. Дефицит в сфере услуг сократился на 9,05 млрд долларов, до 23,02 млрд долларов., а в сфере туризма — на 5,9 млрд, до 10,67 млрд.