Вена, , 10:32 — REGNUM Инвестиции австрийской компании OMV в проект газопровода «Северный поток-2» составили 113 млн евро в 2019 году. Такая сумма указана в отчётности компании.

Представитель нефтяного концерна указал, что отток денежных средств в размере 113 млн евро произошёл в рамках соглашения о финансировании проекта трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, на европейских партнёров проекта «Северный поток-2» приходится 50% финансирования. Это британо-голландская компания Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall. Остальное в проект вкладывает российский Газпром.

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