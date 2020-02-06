Ульяновск, 6 февраля 2020, 10:28 — REGNUM Ульяновское УФАС проверяет рост цен на медицинские маски. В ведомстве анализируют поступающую информацию, сообщается на сайте антимонопольной службы.
Отмечается, что проверки проводятся в связи с поручением ФАС России и на основании поступивших в ведомство обращений.
Также уточняется, что делать выводы о нарушении можно будет «только по итогам рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Ульяновской области заявляли, что цены на медицинские маски в регионе «сохраняются на доступном уровне», они имеются «в достаточном количестве» в аптеках «УльяновскФармации». В связи с ростом заболеваемости ОРВИ губернатор Сергей Морозов поручил усилить контроль за наличием лекарств в больницах и аптеках, а также их ценовой политике.
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