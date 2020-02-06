Ульяновск, , 10:28 — REGNUM Ульяновское УФАС проверяет рост цен на медицинские маски. В ведомстве анализируют поступающую информацию, сообщается на сайте антимонопольной службы.

Отмечается, что проверки проводятся в связи с поручением ФАС России и на основании поступивших в ведомство обращений.

«Управлением проводятся проверочные мероприятия в отношении информации о повышении цен на медицинские маски», — говорят в службе, подчёркивая, что говорить «об обоснованности или необоснованности роста цен» на маски можно будет после «анализа поступившей информации».

Также уточняется, что делать выводы о нарушении можно будет «только по итогам рассмотрения дела, возбужденного по признакам нарушения антимонопольного законодательства».

«В ряде аптек Ульяновска медицинские маски по состоянию на 6 февраля 2020 года продаются в неограниченном количестве по цене 6 — 9 руб/шт.», — заявляют в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве Ульяновской области заявляли, что цены на медицинские маски в регионе «сохраняются на доступном уровне», они имеются «в достаточном количестве» в аптеках «УльяновскФармации». В связи с ростом заболеваемости ОРВИ губернатор Сергей Морозов поручил усилить контроль за наличием лекарств в больницах и аптеках, а также их ценовой политике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области заявили о «неснижаемом запасе» медицинских масок