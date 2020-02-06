Симферополь, , 10:33 — REGNUM Власти Крыма предпринимают все необходимые меры по сокращению утечек воды в водопроводных сетях. Об этом 5 февраля на своей странице в Facebook написал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«Правительство со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды. Напомню, Крым — вододефицитный регион. Вопросы по наполняемости водохранилищ и обеспечения населения водой одни из самых важных в республике и находятся на особом контроле. Призываю крымчан бережно относиться к водному ресурсу», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным специалистов, из-за постоянных утечек в изношенных сетях водоснабжения Симферополь теряет более 60% воды.

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