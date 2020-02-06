Москва, 6 февраля 2020, 10:21 — REGNUM В 2020 году в РФ, в условиях сокращения спроса и неопределенности, не стоит ждать всплеска частных инвестиций, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы экономического роста РФ.
Во-первых, как подчеркнул Григорьев, нацпроекты не являются какими-то отдельными проектами. По его словам, зачастую это переупакованные под новым брендом бюджетные вливания, которые и так планировались заранее, а объём их зачастую весьма скромен — так, «программа повышения производительности труда по всей России, рассчитанная на шесть лет, недотягивает даже до 70 млрд рублей».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что финансирование национальных проектов в РФ превратилось в переливание денег из пустого в порожнее.
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