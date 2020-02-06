Москва, , 10:21 — REGNUM В 2020 году в РФ, в условиях сокращения спроса и неопределенности, не стоит ждать всплеска частных инвестиций, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы экономического роста РФ.

«Надежды есть только на всплеск частных инвестиций, но почему частный сектор в условиях сокращения спроса и неопределённости должен синхронно начать вкладываться в российскую экономику, если само государство этого не делает? — сказал Григорьев. — Что касается нацпроектов, то их малая эффективность — консенсус не столько среди оппозиционеров, сколько среди многих экспертов и государственных деятелей. Тому есть несколько причин».

Во-первых, как подчеркнул Григорьев, нацпроекты не являются какими-то отдельными проектами. По его словам, зачастую это переупакованные под новым брендом бюджетные вливания, которые и так планировались заранее, а объём их зачастую весьма скромен — так, «программа повышения производительности труда по всей России, рассчитанная на шесть лет, недотягивает даже до 70 млрд рублей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский заявил, что финансирование национальных проектов в РФ превратилось в переливание денег из пустого в порожнее.

Читайте ранее в этом сюжете: У национальных проектов в РФ нет будущего – экономист Жуковский