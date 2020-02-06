Москва, , 10:18 — REGNUM Пакет законопроектов, направленных на поддержку предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Определяется правовой режим Арктической зоны Российской Федерации, меры государственной поддержки предпринимательской деятельности и порядок осуществления деятельности в Арктической зоне.

Границы

В законопроекте под Арктической зоной понимаются сухопутные территории, то есть территории субъектов РФ — Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также части территорий Республики Карелия, Республики Коми, Якутия, Красноярского края и Архангельской области и примыкающие к ним внутренние морские воды Российской Федерации и территориальное море Российской Федерации, а также арктический континентальный шельф Российской Федерации, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности.

Участки арктического шельфа Российской Федерации, к деятельности на которых применяются льготы, предусмотренные законопроектом, определяются правительством.

Управление Арктической зоной

Управление Арктической зоной осуществляют государственная комиссия по вопросам развития Арктики (ее состав определит правительство РФ), Минвостокразвития и управляющая компания, конкретно «Корпорация развития Дальнего Востока».

«Предлагаемая законопроектом трехуровневая структура управления Арктической зоной в полной мере способствует созданию системы, обеспечивающей качественное применение мер поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне, предусмотренных законопроектом», — полагают авторы.

Резиденты и льготы

Рассмотрение заявки на заключение соглашений об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне, рассмотрение и оценка бизнес-плана осуществляются комиссией, создаваемой по решению уполномоченного федерального органа, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом. В состав комиссии входят представители управляющей компании и уполномоченного федерального органа.

Оценка бизнес-плана осуществляется на основании критериев оценки, установленных уполномоченным федеральным органом.

Предлагается для резидентов Арктической зоны установить специальные меры поддержки предпринимательской деятельности, предусматривающие налоговые, административные и иные льготы.

Резидентами Арктической зоны могут быть являющиеся коммерческими организациями юридические лица (за некоторыми исключениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке в Арктической зоне. Для получения статуса резидента Арктической зоны желающие должны подать в управляющую компанию пакет документов, в том числе бизнес-план, содержащий описание предлагаемого к реализации в Арктической зоне инвестиционного проекта, и заключить с управляющей компанией соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности.

Одним из критериев, в частности, является минимальный объем капитальных вложений, которые должны быть осуществлены резидентом в течение срока действия соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности — не менее 10 млн рублей.