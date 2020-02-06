Москва, , 10:14 — REGNUM Ужесточение Центральным банком РФ правил кредитования не оставляет надежд на то, что в 2020 году начнётся рост потребительских расходов, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он заявил 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM.

«Для российской экономики МВФ Всемирный Банк и прочие организации предполагают рост в 2020-м порядка 1,5%, хотя эти данные наверняка будут подвергнуты понижающей корректировке ближе к середине года, — сказал Григорьев. — Следовательно, нужно поинтересоваться теми источниками, благодаря которым возможно более чем двукратное ускорение экономического роста. Таковым явно не может стать увеличение государственных расходов — ведь приоритетом нового правительства, как мы уже слышали, остаётся «макроэкономическая стабильность», «сбалансированный (а на деле — профицитный) бюджет» и тому подобные ограничения».

На рост потребительских расходов, как подчеркнул эксперт, рассчитывать тоже не приходится, особенно после недавнего ужесточения правил кредитования со стороны ЦБ.

Напомним, как сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, в Минэкономразвития РФ будто бы ждут, что ускорение роста экономики позволит России обойти Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности и начиная с 2022 года выйти на пятое место в списке крупнейших экономик мира.

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