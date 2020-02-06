Норильск, Красноярский край, , 10:17 — REGNUM В Дудинском морском порту на севере Красноярского края было обнаружено 4,5 тонны говядины без признаков ветеринарно-санитарной экспертизы, которая по решению надзорного органа была уничтожена. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.

Ввезённая из Красноярска партия мороженой говядины, по данным ФГИС «Меркурий», прошла ветеринарно-санитарную экспертизу. Но фактически на четвертинах туш отсутствовали оттиски клейм госветслужбы, что свидетельствовало о формальном проведении экспертизы, без проведения осмотра туш ветеринарным специалистом.

Владельца мяса — индивидуального предпринимателя Агаева Р. А. оглы — оштрафовали на одну тысячу рублей. Мясо направили на уничтожение на специализированном предприятии города Норильска. Служба по ветеринарному надзору Красноярского края рассмотрит меры в отношении сотрудника, допустившего нарушение.