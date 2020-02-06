Москва, , 10:07 — REGNUM Законопроект, предполагающий налоговое стимулирование компаний, разрабатывающих Арктический шельф, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Предусматривается оптимизация обложения налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) организаций, осуществляющих деятельность, связанную с добычей углеводородного сырья на новых морских месторождениях.

Устанавливаются более льготные налоговые условия разработки морских месторождений углеводородного сырья, расположенных в северной части Охотского моря (на 55 градусе северной широты или севернее этой широты), южной части Баренцева моря (южнее 72 градуса северной широты), Печорском и Белом морях, дата начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на период после 1 января 2020 г., а также в Японском море.

Также проектом федерального закона предусматривается установление ставки НДПИ в размере 0 рублей при добыче газа горючего природного (газового конденсата совместно с газом горючим природным), добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа и (или) для производства товаров, являющихся продукцией нефтехимии, на новых производственных мощностях до достижения накопленного объема добычи газа горючего природного 250 млрд кубических метров. Льготная ставка дается при условии, что срок разработки запасов участка недр не превышает 12 лет, начиная с даты реализации продукции нефтехимии, на участках недр, полностью расположенных севернее Северного полярного круга, полностью в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Якутии, Чукотки.

Кроме того, предусматривается распространение налога на дополнительный доход от добычи сырья и льготной налоговой ставки по НДПИ на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70 градуса северной широты полностью в границах Красноярского края, Якутии, Чукотского автономного округа, с распространением для пользователей недр указанных участков, права перейти на НДД.

Предполагается также предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на участках недр, расположенных полностью в границах Красноярского края полностью или частично севернее 67 градуса северной широты и южнее 69 градуса северной широты, лицензия на право пользования которым предоставлена до 1 января 2019 г., в размере фактических расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящимся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры, необходимым для осуществления деятельности по освоению указанных участков недр.