Москва, 6 февраля 2020, 09:59 — REGNUM С 2012 года темпы роста российской экономики постоянно замедляются и находятся существенно ниже мировых значений, которые колеблются в районе 3%. Об этом 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал информацию о том, будто Минэкономразвития РФ ждет, что Россия в скором времени сможет обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).
Учитывая это, как пояснил эксперт, перспективы ускорения роста российской экономики выглядят в крайней степени сомнительными.
Напомним, как сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, в Минэкономразвития РФ будто бы ждут, что ускорение роста экономики позволит России обогнать Германию по объему ВВП по ППС и начиная с 2022 года выйти на пятое место в списке крупнейших экономик мира.
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