Москва, , 09:59 — REGNUM С 2012 года темпы роста российской экономики постоянно замедляются и находятся существенно ниже мировых значений, которые колеблются в районе 3%. Об этом 6 февраля корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал информацию о том, будто Минэкономразвития РФ ждет, что Россия в скором времени сможет обойти Германию по объему ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).

«Прежде всего, следует понимать, что методика оценки экономики по ППС обладает рядом изъянов (например, сильно зависит от локальных условий производства составляющих товарной корзины) и не является абсолютно объективной методикой подсчёта экономической деятельности. Соответственно, и места в рейтингах, построенные по этому принципу, далеко не всегда говорят что-то однозначное, — сказал Григорьев. — Куда интереснее вопрос о возможности экономического роста выше среднемирового уровня. Такие задачи ставятся не первый раз, однако с 2012 года темпы роста российской экономики постоянно замедляются и находятся существенно ниже мировых значений, которые колеблются в районе 3%».

Учитывая это, как пояснил эксперт, перспективы ускорения роста российской экономики выглядят в крайней степени сомнительными.

Напомним, как сообщил ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, в Минэкономразвития РФ будто бы ждут, что ускорение роста экономики позволит России обогнать Германию по объему ВВП по ППС и начиная с 2022 года выйти на пятое место в списке крупнейших экономик мира.

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