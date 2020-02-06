Воронеж, , 09:57 — REGNUM Цифровая подстанция «Спутник» в Северном микрорайоне Воронежа заработает в июне 2020 года. Об этом было заявлено 5 февраля в ходе визита на станцию губернатора Александра Гусева и генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. Строительство цифровой подстанции ПС 110/10 кВ «Спутник» стартовало летом 2019 года. В настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы.

«Объект полностью соответствует нашему стандарту цифровой подстанции электросети. Все составляющие здесь отечественные, произведены на российских предприятиях», — отметил генеральный директор компании «Россети».

Также главе региона и руководителю компании представили эталонную модель работы электросетевого комплекса на базе «Россети Центр» и «Россети Приволжье». Как пояснил гендиректор «Россети Центр» Игорь Маковский, в рамках внедрения модели в Воронежской области создан Центр управления сетями, консолидирована городская электросеть, созданы пять цифровых районов, в которых внедряются новые технологии для предотвращения нарушения электроснабжения потребителей.

В филиале «Россети Центр» — «Воронежэнерго» Павел Ливинский и Александр Гусев открыли Центр управления сетями (ЦУС), а также ещё пять новых цифровых объектов оперативно-технологического управления в четырех регионах: Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях. По словам главы «Россетей», такое решение позволяет снизить эксплуатационные и инвестиционные затраты при повышении надежности электроснабжения.