Ташкент, , 09:57 — REGNUM Новый порядок выплаты стипендий студентам вузов Узбекистана вводится с 1 февраля 2020 года, сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой данные министерства высшего образования.

Отмечается, что 31 января правительство Узбекистана приняло постановление, определяющее размер и порядок назначений стипендий. Подробности данного документа в министерстве обещали обнародовать позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января депутат Олий Мажлиса (парламента) Расул Кушербаев заявил, что в вузы республики планируется вернуть порядок выдачи стипендий, зависящий от успеваемости учащихся.

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