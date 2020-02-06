Москва, , 09:57 — REGNUM Дилеры немецкой компании Audi в России начали принимать заказы на новую версию Q5 45 TDI quattro, которая оснащена дизельным двигателем. Об этом сообщается на сайте АвтоВзгляд.ру.

Новый агрегат V6 3.0 TDI имеет производительность 249 «лошадей» и 600 Нм крутящего момента. Двигатель сочетается с 8-скоростной коробкой передач tiptronic и с полноприводной системой quattro. За доплату можно приобрести модель со спортивным дифференциалом на задней оси.

С 0 до 100 км/ч авто разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость модели равна 237 км/ч.

В базовой комплектации Audi Q5 45 TDI имеет светодиодную оптику, датчик дождя, боковые зеркала с электрической регулировкой и обогревом, парковочный помощник, а также электропривод крышки багажника.

В российских автосалонах новинка появится летом нынешнего года. Стоимость авто начинается от 3 675 000 рублей.

Напомним, тюнинг-ателье MTM USA увеличило мощность немецкого универсала Audi RS6 Avant 2020 модельного года с 591 л. с. до 787 «лошадей».

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