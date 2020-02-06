Сеул, , 09:48 — REGNUM В 2019 году общий объём заказов южнокорейских компаний за рубежом составил $22,3 млрд, что на 31% меньше, чем год назад. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

По их словам, это самый низкий показатель за последние тринадцать лет с 2006 года.

В министерстве отмечают, что условия на мировом строительном рынке ухудшились из-за торговых конфликтов США и Китая, а также сокращением объёмов заказов на Ближнем Востоке.

Известно, что к 5 февраля 2020 года южнокорейские компании получили заказы на строительство объектов за рубежом на общую сумму в $10 млрд, что в 8,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой рост обеспечен проектами по строительству заводов на Ближнем Востоке и аэропортов в Азии.

Специалисты предполагают, что в первом квартале текущего года общий объём заказов за рубежом может достигнуть отметки в $30 млрд.