Пекин, , 09:32 — REGNUM Китайская система безналичного расчета UnionPay сообщила о росте числа интернет-переводов за время празднования Китайского нового года, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

С 24 по 30 января около 1,38 млрд онлайн-операций было совершено посредством системы UnionPay на сумму 1,32 трлн юаней (около $189 млрд). Число операций взлетело на 13,21% в годовом исчислении, в то время как их стоимость взлетела на 13,3%.

С начала вспышки нового коронавируса в Китае система UnionPay приняла ряд усилий по обеспечению порядка операций и межбанковских переводов. Компания также усилила надзор за переводами в провинции Хубэй, которая более всех пострадала от вспышки нового коронавируса в Китае.