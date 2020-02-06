Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Основатель и глава американской компании Amazon Джефф Безос продал акции своего интернет-магазина на общую сумму $1,74 млрд. Об этом 6 февраля сообщает телеканал CNBC со ссылкой на уведомление, которое было предпринимателем направлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно этому документу, в период с 31 января по 3 февраля нынешнего года Безос реализовал примерно 905,5 тысяч акций компании.

Также отмечается, что рыночная капитализация Amazon за этот же период вновь превысила $ 1 трлн, что впервые произошло в 2018 году.

При этом указывается, что Безос продавал большие пакеты акций своей компании в 2017 и 2019 году, и объяснял, что он таким образом выручает средства в минимальном размере $ 1 млрд в год, чтобы вести финансирование другого своего предприятия — аэрокосмической компании Blue Origin.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.