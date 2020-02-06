Сеул, , 09:26 — REGNUM В 2019 году в Южной Корее зафиксировали рекордный показатель экспорта автомобилей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году объем средств от экспорта автомобилей из Южной Кореи составил $39,4 млрд, а импорта — $11 млрд.

По сравнению с 2018 годом экспорт автомобилей вырос на 5,3%, что является самым высоким показателем с 2015 года.

Известно, что экспорт в США увеличился на 15%, в Канаду — на 13,1%, Россию — на 7%, Саудовскую Аравию — на 18,9%, во Францию — на 11,2%, во Вьетнам — на 23,7%, Ирак — на 77,4%. Однако экспорт в Австралию, напротив, сократился на 3,6%, в Великобританию — на 9,5%, Италию — на 31,1%.

С другой стороны импорт автомобилей из Германии вырос на 1,3%, из США — на 3,3%, из Швеции — на 23,4%, ЮАР — на 87,8%, а импорт из Японии, напротив, упал на 1,2%, из Великобритании — на 25,7%, из Австрии — на 34,4%, из Италии — на 8,6%