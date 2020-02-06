Амстердам, , 09:00 — REGNUM 5 февраля встреча премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и министра сельского хозяйства Каролы Шоутен (Carola Schouten) с представителями зонтичной аграрной организации Сельскохозяйственный Коллектив была прервана по инициативе членов правительства. Поводом стал пресс-релиз фермерской группы Farmers Defence Force (FDF). По мнению Рютте и Шоутен, заявление FDF носит угрожающий характер.

В пресс-релизе сообщается, что FDF располагает данными, будто правительство собирается договариваться о мерах по снижению выброса азота за спиной фермеров. FDF предупреждает против участия в переговорах с правительством, если на них не будут представлены фермеры, и заявляет, что «каждый, кто предаст [аграрный] сектор» ощутит последствия.

Рютте и Шоутен заявили, что переговоры с фермерами могут быть продолжены лишь после того, как FDF принесёт свои извинения. Шоутен подчеркнула, что не FDF решать, кому вести переговоры с правительством.

В свою очередь, правление FDF заявило о том, что не сожалеет о пресс-релизе.