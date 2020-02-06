Симферополь, 6 февраля 2020, 09:04 — REGNUM В Симферополе не будут вводить почасовую подачу воды потребителям без острой необходимости, сейчас ситуация не требует столь жёстких мер. Об этом 5 февраля на своей странице в Facebook написал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
Он также подчеркнул, что задача администрации города — быть максимально готовыми к различным сценариям с засухой.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя, власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для жителей, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером.
Об этом: Симферопольцы будут жить без горячей воды пять дней в неделю