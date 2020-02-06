Симферополь, , 09:04 — REGNUM В Симферополе не будут вводить почасовую подачу воды потребителям без острой необходимости, сейчас ситуация не требует столь жёстких мер. Об этом 5 февраля на своей странице в Facebook написал председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

«На сегодня нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающие столицу республики водными ресурсами, составил 732 тыс. м куб. воды, что на 140 тыс. больше, чем мы получили за весь прошлый месяц», — отметил Гоцанюк.

Он также подчеркнул, что задача администрации города — быть максимально готовыми к различным сценариям с засухой.

«В случае необходимости введения графика подачи воды. Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована», — уточнил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля из-за большого дефицита воды в водохранилищах Симферополя, власти города объявили об отключении горячего водоснабжения для жителей, кроме субботы и воскресенья, и переходе на график подачи холодной воды утром и вечером.

Об этом: Симферопольцы будут жить без горячей воды пять дней в неделю