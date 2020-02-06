Токио, , 08:51 — REGNUM По итогам января 2020 года в Японии было продано 221 464 автомобилей, грузовиков и автобусов, что на 11% ниже уровня продаж января 2019 года. Об этом сообщает Ассоциации японских автопроизводителей (JADA).

Стоит отметить, что спад продаж транспортных средств в Японии продолжается с октября 2019 года. Так, в декабре 2019 года реализация была ниже на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Почти половина всех продаж автомобилей в Японии приходится на бренд Toyota. Продажи этой компании в январе упали на 4,7%. Кроме того, существенный спад продаж произошел и у премиального бренда Lexus (-18%).

Сообщается также, что реализация автомобилей Nissan в январе сократилась на 33,2%, а машин Honda — на 34,6%.

Напомним, самым популярным автомобилем японской марки в 2019 году в России стал бизнес-седан Toyota Camry.

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