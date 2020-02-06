Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 5 февраля закрылись ростом на 3,45%. Цена восстановилась до $56,44 на фоне ралли на фондовых рынках, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Первым начал рост фьючерс на индекс S&P500. За ним повысилась доходность по облигациям (US10Y) c 1,578% до 1,64%. Фондовые индексы отреагировали ростом на новость, что Китай достиг прогресса в поиске эффективного лекарства против нового коронавируса.

Согласно последним данным минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 31 января, запасы сырой нефти увеличились на 3,355 млн баррелей (прогноз 3,0 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 0,091 млн баррелей (прогноз был 1,8 млн баррелей), запасы дистиллятов — на 1,512 млн баррелей (прогноз был — 0,200 млн баррелей). Добыча нефти упала на 100 тыс. баррелей, до 12,9 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 6 февраля, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в плюсе на 1,28%, с утра цена — $56,35. Если на фондовых площадках сохранится положительная динамика, то по нефти стоит ожидать восстановления цены до $57,80 за баррель.

Также трейдеры ждут решения встречи ОПЕК+. Если картель понизит лимиты по добыче нефти, то восстановление может быть выше $58.

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