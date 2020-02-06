Кемерово, , 08:08 — REGNUM Депутаты Кемеровского городского Совета приняли единогласное решение о внесении поправок в бюджет муниципалитета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным начальника финансового управления Кемерова Ирины Викуловой, внесение поправок связано с увеличением безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджеты городских округов, за счёт поступлений средств собственников квартир многоквартирных домов для реализации мероприятий программы «Формирование современной городской среды в городе Кемерово», а также средств юридических и физических лиц — на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива».

Учитывая поправки, объём доходов бюджета Кемерова на 2020 год, за счёт безвозмездных поступлений, увеличится на 6 миллионов 70 тысяч рублей. Итоговая сумма составит 20 миллиардов 788 миллионов 541 тысяч рублей. Налоговые и неналоговые доходы остаются прежними.