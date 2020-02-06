Пекин, , 08:09 — REGNUM Сниженные пошлины на ряд ввозимых из США в Китай товаров на общую сумму $ 75 млрд вводит с 14 февраля официальный Пекин. Об этом 6 февраля стало известно из сообщения, опубликованного на сайте министерства финансов страны.

«Начиная с 13.01 14 февраля (8.01 мск) на товары, пошлины на которые с 1 сентября 2019 года были повышены на 10%, ставка будет скорректирована до 5%, а на товары, на которые пошлины были повышены на 5%, ставка будет скорректирована до 2,5%», — говорится в сообщении.

Также в нем выражается надежда на то, что Китай и США будут соблюдать свои обязательства по новому торговому соглашению, заниматься укреплением доверия на рынке, а также оказывать содействие росту экономики мира и торговых и экономических отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января Китай и США подписали первую часть нового торгового соглашения, в котором США сохранили 25%-ные пошлины на товары из Китая на сумму $250 млрд и 7,5%-ные пошлины на товары на сумму $120 млрд.