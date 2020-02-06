Пекин, , 07:58 — REGNUM Пошлины на группу товаров, импортируемых из США в КНР, на сумму 75 миллиардов долларов, будут снижены в два раза решением китайских властей. Об этом сообщается на сайте министерства финансов Китая.

Решение вступит в силу 14 февраля и распространится на товары, которые с 1 сентября затронуло повышение пошлин на 10% и 5%. Новые размеры ставок на эти товары станут равны 5% и 2,5% соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января США и КНР подписали первую часть торгового соглашения. Согласно документу Вашингтон сохранил свои пошлины в размере 25% на китайские товары стоимостью около $250 млрд, а также пошли в размере 7,5% на товары суммой $120 млрд.

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