Пермь, , 07:42 — REGNUM В Перми бюджетные учреждения задолжали предпринимателям по исполненным муниципальным контрактам более 8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

В частности, два детских сада имели более 200 тыс. рублей кредиторской задолженности перед поставщиком услуг. Заведующим внесены представления. Они рассмотрены и удовлетворены. Долг погашен. Два должностных лица дошкольных образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.

МКУ «Благоустройство Кировского района» задолжало подрядчику 8,3 млн рублей. Между тем, подрядная организация исполнила работы согласно договору по ремонту дороги. Примечательно, что строительство объекта проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После прокурорской проверки заказчик привлечен к дисциплинарной ответственности, а задолженность погашена.