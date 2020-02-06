Москва, , 07:34 — REGNUM Введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки с низкой минимальной ставкой 2% может при дефиците жилья спровоцировать рост спроса на него, а затем вызвать увеличение стоимости жилой недвижимости. Об этом 5 февраля рассказал заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин, выступая на конференции «Девелопмент новой волны 2020: классика или авангард?».

По словам Стасишина, резкий рост может начаться уже через три-четыре месяца. Замминистра отметил, что в настоящее время его ведомство и министерство по развитию Дальнего Востока, а также руководители регионов ДФО пытаются разработать решение данной проблемы.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, перечисляя меры государственной поддержки семей и рождаемости в РФ, упомянул введение на Дальнем Востоке льготной ипотеки в размере 2% годовых.

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