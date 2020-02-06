Уфа, , 07:30 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступило три банкротных иска от ПАО «Сбербанка», ответчиками в которых выступают три связанные между собой через АО «Объединенная мясная группа» компании — АО «Раевский элеватор», АО «Башкирский бройлер» и АО «Хлебная база №67». Иски пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Все три иска поступили 5 февраля 2020 года, сумма претензий по ним идентична — 636 740 413,24 рубля.

Помимо этого, 17 февраля 2020 года арбитраж начнёт рассматривать иск Сбербанка ко всём четырём компаниям, а также ООО «Башкирская зерновая компания» и АО «Управляющая компания «Башкирская зерновая компания». Речь идёт «о солидарном взыскании с задолженности в размере 216 612 383,54 рубля и обращении взыскания на заложенное имущество».

Напомним, в конце января 2020 года Сбербанк обратился в суд с претензиями на сумму свыше 425,718 млн рублей к АО «Объединённая мясная группа». К последнему также был подан банкротный иск с долгом свыше 639 млн рублей.

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