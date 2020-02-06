Хабаровск, , 06:52 — REGNUM Исторический рекорд по добыче золота установлен в Хабаровском крае — 25,2 тонны за 2019 год, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Добыча, которая велась как открытым, так и подземным способом, по сравнению с итогами прошлого периода увеличилась на 1,7%. Отмечакется, что добыча золота в Хабаровском крае в 2019 году стала самой большой за всю историю отрасли в регионе.

В 2019 году золотодобывающая промышленность края совокупно перечислила в региональный бюджет 6,8 млрд рублей налогов. Это на 13% больше показателя налоговых отчислений в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года золотодобытчики Хабаровского края сообщили, что идут на исторический рекорд. И обещание выполнили.