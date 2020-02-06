Якутск, , 06:30 — REGNUM Предельный «порог» цен на защитные медицинские маски установлен в Якутии, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Госкомцен республики.

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Государственный комитет по ценовой политике Якутии издал приказ, устанавливающий предельные торговые надбавки на защитные медицинские маски. Надбавка для розничной аптечной сети не может превышать 50% от цены завода-изготовителя и 15% от оптовой цены.

Нарушителям грозит штраф в размере 50 тыс. рублей. Мера направлена на недопущение спекуляций на ситуации вокруг угрозы распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии СМИ отмечают, что защитные медицинские маски исчезли из продажи, либо их продают по цене 90 рублей за штуку. В республике создан неснижаемый запас медицинских масок в медучреждениях в 1 млн штук.