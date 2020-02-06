Тайбэй, , 06:25 — REGNUM Тайваньская компания Foxconn планирует постепенно запустить работу фабрик электроники в Китае в течение одной-двух недель, сообщает 5 февраля Reuters.

Производство электроники было приостановлено на фоне вспышки нового коронавируса в Китае. Задержка при возобновлении операций может повлиять на мировые технологические поставки и отгрузки клиентам компании Foxconn, включая Apple.

Как отмечает издание, в Китае закрыты дороги и блокированы целы районы, поэтому нет никаких гарантий, что рабочие заводов могут своевременно приезжать на работу. Кроме того, многие рабочие еще с праздников по случаю Китайского Нового года находятся в других районах страны. В этой хаотической ситуации руководство компании вынуждено решать множество проблем.

Отметим, что акции компании Foxconn рухнули на более чем 10% с момента как были возобновлены торги на бирже .TWII после окончания новогодних праздников.