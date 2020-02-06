Якутск, , 06:26 — REGNUM Мэрия Якутска установила предельные цены на овощи и фрукты. Мера принята для недопущения необоснованного роста цен на продукцию, в связи с закрытием границ с КНР. Она будет действовать до 1 июля 2020 года, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Якутска.

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Ограничение на торговые надбавки введено на основании постановления администрации Якутска, на основании переданных государственных полномочий по госрегулированию цен. В мэрии столицы республики полагают, что это поможет остановить необоснованный рост цен. Мера распространена только на товары определенной группы, такие, как яблоки, бананы, мандарины, огурцы, перец сладкий, морковь и помидоры. Нарушителям грозит штраф до 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровска шокированы ценами на овощи после закрытия границ с КНР. Кило узбекских помидоров на центральном рынке города предлагают по 1500 рублей, кило перца по 700 рублей, кило огурцов по 400 рублей.