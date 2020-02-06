Киев, , 05:47 — REGNUM Украинское государственное предприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш»), признало, что собирает топливные баки для американской ракеты-носителя Antares из алюминия, который производится в РФ. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что именно металл российской марки внесен в конструкторскую документацию изделия.

Представители предприятия, подчеркнули, что это вызвано безысходностью, поскольку невозможно быстро заменить характеристик используемого металла.

Для этого предприятию потребуется выполнить большой объем работ, а заказчику — понести дополнительные расходы.

Как передавало ИА REGNUM, 28 января портал «Украина.ру» сообщил о том, что мониторинг госзакупок выявил договор, заключенный предприятием «Южмаш» для закупки российского алюминия.

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