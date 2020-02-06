Хабаровск, , 05:50 — REGNUM Жители Хабаровска шокированы заменой недорогим китайским овощам. После закрытия границ с Китаем в связи с коронавирусом, цены на свежие овощи взлетели до небес. За кило болгарского перца из Ирана или Турции в магазинах просят 700 рублей, за кило узбекских огурцов — не менее 400 рублей, кило узбекских, турецких помидоров продают по 600 — 1500 рублей. В происходящем возмущенные горожане винят краевую власть.

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Как выяснило ИА ДВ-Новости, жители бывшей столицы Дальнего Востока возмущены происходящим до глубины души. Особенно тяжело пенсионерам.

На рынке помидоры из Узбекистана предлагают по цене в 1500 рублей за кило. Есть помидоры и по 700, и по 600 рублей. Но и это — очень дорого.

Хабаровская пенсионерка «Цены заоблачные, конечно. Мне с моей пенсией в 11 тыс. рублей такие овощи не по карману. Будем ждать, пока свои огурцы и помидоры созреют на даче. А пока соленьями обойдемся, благо заготовили много за зиму».

В причинах стремительного подорожания свежих овощей, причем, не только привозных, но и вполне российских картошки и капусты, жители Хабаровска винят краевую власть.

Житель Хабаровска «Безусловно, это незаконно! Разбираться должна власть, в первую очередь наша, местная. Кроме того, мне не понятно, почему вместе с китайскими и прочими овощами подорожала картошка, капуста, свекла, морковь?! Что, на них тоже логистика повлияла и закрытые границы?! Нет никакой совести у людей!».

Жители Хабаровского края сравнивают ситуацию с соседними дальневосточными регионами, с Приморьем, где есть собственные тепличные хозяйства, уже открыты границы, а цены на овощи вполне приемлемы даже для небогатых пенсионеров, с Сахалином, который, несмотря на то, что остров, сам способен обеспечить себя овощами. Сравнение не в пользу Хабаровского края, где от сельского хозяйства почти ничего не осталось.

Созданное в регионе в рамках ТОР «Хабаровск» японско-российское СП JGG Evergreen — тепличное хозяйство — не закрывает потребностей в свежих овощах даже города Хабаровска, не говоря уж обо всем регионе. Да и цены на «японские» помидоры и огурцы — бешеные.

Как сообщало ИА REGNUM, после закрытия границ с Китаем и первых сигналах о безудержном росте цен на овощи, губернатор Хабаровского края пообещал привлечь УФАС для сдерживания цен. Однако, судя по всему, меры, которые предпринимает (предпринимает ли?) краевое правительство явно недостаточны и не эффективны.