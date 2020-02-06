Омск, , 05:12 — REGNUM Омская область сделала очередной шаг к созданию особой экономической зоны (ОЭЗ). Правительство региона 5 февраля утвердило проект распоряжения о создании управляющей компании для ОЭЗ промышленно-производственного типа.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, учредителем акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Авангард» и владельцем 100% акций выступает Омская область.

Для будущей площадки уже определена территория, ведётся работа потенциальными резидентами.

Добавим, заявку на создание ОЭЗ региональные власти планируют направить в апреле 2020 года.

«В целом создание особой экономической зоны «Авангард» позволит привлечь инвестиции в основной капитал организаций в объёме свыше 10 млрд рублей, обеспечить создание более 800 новых рабочих мест», — прокомментировала замминистра экономики Омской области Елена Русинова.

Напомним, территория для ОЭЗ определена в Северной промышленной зоне города Омска, недалеко от Красноярского тракта.

Как сообщало ИА REGNUM, создание трёх особых экономических зон запланировано в Краснодарском крае.

Читайте также: Три особые экономические зоны хотят создать в Краснодарском крае