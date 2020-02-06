Каракас, , 05:04 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился создать в стране систему государственных закупок. Об этом венесуэльский лидер объявил в ходе встречи с промышленниками и представителями малого и среднего бизнеса.

«План государственных закупок принят», — заявил он.

По словам Мадуро, государственные закупки должны обеспечить рынок для малого и среднего бизнеса в стране, что должно помочь его развитию. Также в комплекс мер по поддержке национального бизнеса входят пошлины на продукты, которые производятся в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести в стране судебную реформу. По его словам, в стране должна быть создана специальная комиссия для проведения этой реформы в срочном порядке.

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