Москва, , 04:41 — REGNUM Цены на жильё в России в ближайшие два года могут вырасти на 25%. Об этом 6 февраля сообщает газета «Известия».

Возможное повышение цен эксперты издания в первую очередь связывают с уходом с рынка мелких фирм и высокой кредитной ставкой для застройщиков.

Однако единого мнения по данному вопросу среди экспертов нет. Например, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский считает, что к лету 2021 года будут закончены объекты, начатые до введения эскроу-счетов и, одновременно, произойдет монополизация рынка. Всё это, по мнению Лисовского, сделает рост цен очень заметным. Он также подчеркнул, что уже сейчас стоимость жилья в Москве возросла в среднем на 9−13%.

В правительстве же считают, что современные технологии и работа Единой информационной системы жилищного строительства сдержит массовый рост цен. Также умеренным — до 10% в год — ожидается рост цен в регионах, где объем предложения остаётся на высоком уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, на жильё в России в текущем году ожидается рост цен примерно на 10%. Отмечается, что главными причинами этого станут переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета) и рост НДС до 20%.

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