Москва, , 04:34 — REGNUM Крупнейшего строительного подрядчика по контрактам Министерства обороны РФ требуют признать банкротом. Соответствующий иск поступил в арбитраж Москвы от одного из кредиторов АО «Главное управление обустройства войск», но оставлен без движения из-за недочётов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Попытку признать банкротом АО сделало ООО «Теплогазстрой» из Подмосковья. Сумма иска, поданного 30 января 2020 года, пока неизвестна.

«Заявление ООО «Теплогазстрой» о признании несостоятельным (банкротом) ОАО «Главное управление обустройства войск» подлежит оставлению без движения на срок до 02.03.2020 года, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — отмечает судья в определении.

В июне и июле 2019 года уже предпринимались попытки обанкротить АО. Истцом выступали АО «Альфа-Банк» и ООО «Стройком» из Иваново. В декабре 2019 года банкротное дело к АО, инициированное банком, было прекращено. Заявитель отозвал претензии и требование о введении наблюдения.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Главное управление обустройства войск» учреждено в июле 2009 года. Уставный капитал — более 28,081 млрд рублей. Директор — Евгений Горбачев. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.

По данным из открытых источников, АО — исполнитель по 152 госконтрактам на 47,3 млрд рублей. С Минобороны РФ общество связывали 54 контракта на 35,998 млрд рублей, в том числе по строительству жилья в Котельниково (Волгоградская область), Энгельсе, Новосибирске и Красноярске.